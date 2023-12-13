Связку МСД и трассы М-2 "Крым" достроят до конца следующего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Съезд с трассы М-2 "Крым" на Московский скоростной диаметр (МСД) достроят до конца 2024 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

По его словам, готовность участка южного направления МСД вместе с эстакадой-съездом составляет 43%. К настоящему моменту строители уже установили плиту пролетного строения съезда, а также смонтировали плиту на мосту через реку Битцу.

"Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 километра, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, одного моста и четырех пешеходных переходов", – напомнил Бочкарев.

Кроме того, сейчас специалисты устанавливают бетонное и металлическое ограждения на эстакаде, мосту и подходах к участку дороги. Также они отсыпают насыпи на подъезде к объекту и переустраивают инженерные коммуникации, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Благодаря сооружению у жителей ЮАО и ЮЗАО улучшится транспортная ситуация. Также объект благоприятно скажется на дорожном движении в столичных районах Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, указал Загрутдинов.

Также снизится нагрузка в Ленинском городском округе Московской области, на МКАД, Варшавском шоссе и трассе М-2, напомнил он.

Ранее руководитель департамента строительства уточнял, что съезд на Нижегородскую улицу с МСД планируется открыть в декабре 2023 года. По его словам, подрядчик почти завершил работы на съезде в сторону области.

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