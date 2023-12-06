Собянин: планируем до конца года открыть въезд с Нижегородской улицы на ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Въезд на Третье транспортное кольцо (ТТК) с Нижегородской улицы появится до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Здесь уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения", – отметил мэр столицы.

Также строители завершают сооружение двух подземных пешеходных переходов возле дома 102 на Нижегородской улице. По словам градоначальника, специалисты работают над улучшением транспортной инфраструктуры и в других местах города.



В частности, в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы продолжается строительство развязки для съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону области. После завершения постройки здесь откроют 300-метровую эстакаду, подчеркнул Собянин.



"Эстакада должна поехать уже к следующему лету. Таким образом закончим развитие шестого участка южного направления МСД", – уточнил он.

Кроме того, до 2026 года планируется завершить ремонт улицы Кульнева в Дорогомилове на участке от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. Здесь появятся новые территории для автопарковок, а также новые въезды в жилые кварталы, заключил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что на Нижегородской улице в рамках реновации появится новый жилой комплекс. Его площадь составит 90,5 тысячи квадратных метров. Он будет представлять собой два корпуса, которые соединят единой благоустроенной зоной.

Новая развязка на Дмитровском шоссе помогла сократить путь из Москвы в Лобню в два раза