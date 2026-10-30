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30 октября, 08:22

Город

В Даниловском районе завершили благоустройство улицы Братьев Рябушинских

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Даниловском районе обновили улицу Братьев Рябушинских на территории площадью более 18,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

Специалисты привели в порядок проезжую часть и тротуары, установили новые светильники и восстановили газон. Улица соединяет проспект Лихачева с Трофимовской эстакадой Третьего транспортного кольца и проходит вдоль путей Малого кольца Московской железной дороги рядом со станцией ЗИЛ Московского центрального кольца. Из-за интенсивного движения транспорта и пешеходов дорожное покрытие и тротуары нуждались в обновлении.

Перед началом работ специалисты обследовали территорию и оценили состояние проезжей части и пешеходных зон. Чтобы защитить деревья от случайных повреждений строительной техникой, их стволы закрыли специальными коробами.

В ходе благоустройства рабочие сняли изношенный асфальт и уложили новое покрытие на проезжей части площадью более 5,8 тысячи квадратных метров. Для этого использовали дорожные фрезы, асфальтоукладчики и грунтовые катки.

Кроме того, на улице установили энергоэффективные светильники для освещения в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. На заключительном этапе специалисты восстановили почти две тысячи квадратных метров газона.

Работы провели с соблюдением строительных норм и технологических требований. Обновление дорожного покрытия и пешеходных зон должно повысить комфорт и безопасность передвижения по улице Братьев Рябушинских.

Ранее сообщалось, что специалисты приводят в порядок участок тропы здоровья в парке "Сокольники" – от 2-го Лучевого просека до Майского просека. Данные работы входят в третий этап развития парка. Вдоль обновляемого отрезка расположены 12 воркаут-зон, где смонтировали полноценные комплексы. Также вдоль тропы оборудуют зоны отдыха.

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