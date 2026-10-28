На Сосинской улице в Москве обновили дорожное покрытие и пешеходные дорожки

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексное благоустройство завершили на Сосинской улице в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

Перед началом работ специалисты обследовали территорию, выявили изношенные элементы и составили план их восстановления.

На проезжей части заменили более 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обновили пешеходные дорожки. Кроме того, на улице установили современные опоры контрастного освещения, благодаря которому пешеходов на переходах лучше видно в темное время суток.

Территорию также дополнительно озеленили и восстановили газоны. В ходе работ использовали специализированную технику, в том числе катки, экскаваторы, погрузчики и дорожные фрезы.

Ранее в Бабушкинском районе завершилось комплексное благоустройство улицы Чичерина. На проезжей части уложили 10,5 тысячи "квадратов" нового асфальта, также привели в порядок тротуары на общей площади почти 3 тысячи "квадратов". Кроме того, установили 11 малых архитектурных форм.