Благоустройство улицы Машкова завершено в Басманном районе

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Басманном районе привели в порядок улицу Машкова, которая проходит от Чаплыгина до Садовой-Черногрязской. Там заменили проезжую часть и тротуары, поставили новые фонари и урны, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Улица находится в историческом квартале у Чистых прудов, рядом с памятником А. С. Грибоедову и Музеем Аполлинария Васнецова. Плотная старинная застройка и обилие исторических зданий требовали особого внимания к пешеходным зонам и дорожной инфраструктуре.

Перед началом работ специалисты обследовали территории площадью почти 7 тысяч квадратных метров и определили участки, которые нужно восстанавливать в первую очередь. Дорожное полотно отфрезеровали и заменили на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Тротуары обновили полностью – новое пешеходное покрытие уложили на площади более чем на 1,5 тысячи квадратных метров. В финале нанесли разметку и установили дорожные знаки.

На улице появились 20 светильников и восемь малых архитектурных форм, включая пять урн типа "город" с анкерным креплением и пепельницами. Для поддержания чистоты обустроили площадку на пять контейнеров, дополнив ее хозяйственным блоком.

В работах участвовали 25 специалистов. Узкие переулки и старинная застройка не позволили задействовать крупную технику, поэтому строители использовали маневренные компактные машины: они подвозили материалы и вывозили грунт, снижая неудобства для горожан. Земляные работы вели современными экскаваторами и погрузчиками, а комбинированные дорожные машины вовремя очищали и обеспыливали территорию.

Ранее в 4-м Красносельском переулке специалисты завершили комплексное благоустройство. Проезжую часть застелили почти 2,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетона. Для пешеходов создали более одной тысячи квадратных метров тротуаров, а городские газоны привели в порядок на площади 684 квадратных метра. Кроме того, в переулке заменили старые светильники.

