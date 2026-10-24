Песков: РФ и США продолжают контакты на рабочем уровне

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Россия и Соединенные Штаты продолжают контакты на рабочем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с американцами продолжаются", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

При этом, добавил Песков, нового телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках пока в планах нет.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Об этом смогла договориться первая леди Меланья Трамп.

Позже стало известно, что российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что людям в Алешках, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.