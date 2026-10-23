Вице-президент США Вэнс заявил, что РФ не влияет на решения Трампа

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Россия не имеет рычагов, позволяющих менять решения президента США Дональда Трампа по дизельному соглашению. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интервью политика iHeart.

Поводом для комментария стало высказывание сенатора-республиканца о том, что россияне "крутят Трампом как хотят".

Как указал Вэнс, соглашение принципиально важно для американских фермеров: оно сокращает их траты на горючее. Именно на этот практический результат и ориентирована администрация, подчеркнул он.

"Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США как хочет. Он вполне реалистично оценивает ситуацию", – ответил на это вице-президент.

Он добавил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона остается возможным даже тогда, когда позиции сторон расходятся по 50–90% вопросов.

В начале октября Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Он отмечал, что в ближайшее время Россия поставит более 300 тысяч тонн топлива.

Позднее американский президент уточнил, что топливо предназначено не для США, а для международного рынка, где сохраняется высокий уровень цен.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия будет поставлять дизельное топливо в США в пределах своих возможностей. Вслед за первой партией планируется отправить еще, а к концу года российское топливо может поступить и в другие страны.