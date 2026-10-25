Минпросвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей

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Минпросвещения России подготовило законопроект, который усилит социальную защиту педагогов, повысит престиж профессии и создаст благоприятные условия для работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что новые меры последовательно формируют уважение к труду учителя.

Среди предложений – присваивать звание ветерана труда учителям со стажем 25 лет, ввести бесплатное посещение музеев по удостоверению учителя и защитить педагога от несогласованных съемок.

Минпросвещения также предложило наделить учителей правом на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью. Речь идет в том числе о трудовых правах, социальных гарантиях, мерах социальной поддержки и защите законных интересов.

Педагоги смогут получить право на непрерывное методическое сопровождение и дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в три года. Кроме того, предлагается расширить доступ к электронным образовательным ресурсам, включая цифровые библиотеки, созданные за счет бюджетных средств.

Для педагогов, впервые приступающих к педагогической деятельности, предлагается гарантировать наставничество в течение не менее одного года со дня начала работы.

Помимо этого, Минпросвещения подготовило проект постановления правительства РФ об утверждении единого образца удостоверения учителя и порядка его выдачи.

Документ появится также и в бумажной форме. Электронную форму педагоги смогут увидеть на портале "Госуслуги", а также в многофункциональном сервисе обмена информацией с возможностью проверки статуса по QR-коду.