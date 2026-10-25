02:33Политика
Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, как только сочтет это целесообразным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем", – приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция президента РФ состоится в декабре 2026 года. В этом году она также будет совмещена в одном формате с прямой линией Путина.
Подготовка к мероприятию началась еще в начале октября. В Кремле уточнили, что в рамках этой работы активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений граждан будет применен искусственный интеллект от Сбербанка.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре