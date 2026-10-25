Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, как только сочтет это целесообразным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция президента РФ состоится в декабре 2026 года. В этом году она также будет совмещена в одном формате с прямой линией Путина.

Подготовка к мероприятию началась еще в начале октября. В Кремле уточнили, что в рамках этой работы активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений граждан будет применен искусственный интеллект от Сбербанка.