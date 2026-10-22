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22 октября, 14:20

Общество

В Минобрнауки сообщили, что в России завершают работу над учебником по истории религии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Подготовка учебника по истории религии в России подходит к завершению. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в приветствии участникам XII Московского международного форума "Религия и мир".

Кроме того, в 2027 году планируется выпустить специальный периодический номер журнала, посвященный изучению истории религии в России. По словам главы ведомства, Минобрнауки поддерживает инициативы, направленные на укрепление традиционных ценностей и воспитание молодежи.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебники по предмету "духовно-нравственная культура России" для пятых классов поступят в школы до конца 2026 года, а занятия начнутся в январе 2027 года. Для шестых и седьмых классов учебные материалы подготовят к 1 сентября 2027 года.

Курс будет посвящен 17 традиционным ценностям и их формированию через примеры героев, а каждый раздел дополнит видеосюжет. Для преподавания предмета Минпросвещения также организует повышение квалификации педагогов.

В московских школах появятся учебники по духовно-нравственной культуре России

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