22 октября, 14:20Общество
В Минобрнауки сообщили, что в России завершают работу над учебником по истории религии
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Подготовка учебника по истории религии в России подходит к завершению. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в приветствии участникам XII Московского международного форума "Религия и мир".
Кроме того, в 2027 году планируется выпустить специальный периодический номер журнала, посвященный изучению истории религии в России. По словам главы ведомства, Минобрнауки поддерживает инициативы, направленные на укрепление традиционных ценностей и воспитание молодежи.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебники по предмету "духовно-нравственная культура России" для пятых классов поступят в школы до конца 2026 года, а занятия начнутся в январе 2027 года. Для шестых и седьмых классов учебные материалы подготовят к 1 сентября 2027 года.
Курс будет посвящен 17 традиционным ценностям и их формированию через примеры героев, а каждый раздел дополнит видеосюжет. Для преподавания предмета Минпросвещения также организует повышение квалификации педагогов.
В московских школах появятся учебники по духовно-нравственной культуре России