В учебниках языков народов РФ появятся записи голосов оленеводов, охотников и китобоев

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Электронные учебники для изучения языков коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей, в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба академического издательства РАН "Наука".

Для наполнения учебников аудиоматериалами издательство намерено сотрудничать с региональными научными центрами РАН и участниками их экспедиций в отдаленных районах страны. По словам руководителя издательства "Наука" Михаила Фомина, особое внимание будут уделять живым голосам людей, которые сохраняют традиционный уклад жизни и используют родные языки в повседневной деятельности.

Фомин отметил, что издания будут работать на любых устройствах без подключения к интернету, поэтому пользоваться ими можно будет даже в тундре, тайге и горах.

Директор Федерального института родных языков Эсет Бокова рассказала, что в России насчитываются 194 народа, однако для многих языков пока не хватает современных электронных учебников со встроенными заданиями на аудирование и другим аудиоконтентом. По ее словам, сотрудничество с издательством РАН "Наука" позволит задействовать современные технологии для сохранения языков народов России.

Кроме того, специалисты "Науки" договорились с поэтами и писателями коми, ханты, вепсов, манси и других народов об участии в записи материалов для электронных учебников. Соглашения были достигнуты на недавно завершившемся форуме финно-угорских литераторов в Ханты-Мансийском автономном округе.

Завершить разработку изданий должны к 20 декабря. В 2026 году предполагается сдать электронные учебники по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, коми и саха языкам.

Проект создается по поручению Владимира Путина. Ранее президент поставил задачу представить предложения по обязательному выпуску электронных версий школьных учебников. Речь идет об учебниках и пособиях, включенных в федеральный перечень разрешенных для использования в школах с государственной аккредитацией. Предполагалось также дополнить такие издания мультимедийными и интерактивными элементами для повышения интереса учеников и эффективности обучения.

Отдельно глава государства поручил расширить линейку учебников на родных языках коренных малочисленных народов России. Ответственными за выполнение поручений стали правительство и администрация президента.