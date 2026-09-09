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09 сентября, 23:19

Общество

Минпросвещения разработает единые госучебники по физике совместно с РАН и МФТИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук (РАН) и Московским физико-техническим институтом (МФТИ) разрабатывает единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Совместно с Российской академией наук и МФТИ разрабатываем единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Ключевое: они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники", – сказал Кравцов.

Он также отметил, что Минпросвещения утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования.

Ранее Кравцов рассказал, что занятия "Разговоры о важном" в российских школах с этого учебного года проходят в обновленном формате. Ученикам 6–11-х классов теперь показывают короткие фильмы о людях, внесших вклад в развитие страны.

С 1 сентября в российских школах также увеличилось количество уроков истории для восьмиклассников – предмет будет преподаваться три часа в неделю вместо двух.

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