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09 сентября, 21:39

Технологии

Apple представила первый складной iPhone Duo

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple официально показала первый в истории компании складной смартфон: устройство получило название iPhone Duo, а не iPhone Ultra, как ожидалось. Трансляция презентации ведется на YouTube-канале компании.

В закрытом виде устройство оснащено внешним OLED-экраном диагональю 5,4 дюйма, в разложенном – внутренним дисплеем на 7,5 дюйма с соотношением сторон 4:3.

Толщина смартфона в разложенном состоянии составляет 4,5 миллиметра, в сложенном – 9,5 миллиметра. Рабочая площадь экрана на 80% больше, чем у iPhone Pro Max. Дисплей состоит из 10 слоев, а защитное стекло Ceramic Shield установлено на обеих панелях.

Складка на внутреннем экране практически незаметна. За долговечность конструкции отвечает карбоновый шарнир. Внутри установлен процессор A20 Pro и новый модем Apple C2. В корпусе размещены две батареи – по одной в каждой половине. Внутренний экран обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео, внешний – до 44 часов.

Смартфон получил две камеры по 48 мегапикселей, фронтальная расположена под экраном. Оптического зума нет, однако доступен цифровой кроп 2x. Поддерживается съемка видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду и HDR, а также режим мультикамеры. Для селфи можно сложить устройство, чтобы видеть изображение на внешнем превью.

iPhone Duo поддерживает режим мультизадачности: экран делится на две части, панель управления в разложенном режиме смещена в правую сторону. Смартфон доступен в белом и темно-синем цветах и оснащен стереодинамиками.

Стоимость новинки составляет 1 999 долларов за версию с памятью 256 гигабайт. Предзаказ откроется 16 октября, старт продаж запланирован на 23 октября.

На этой же презентации Apple показала iPhone 18 и iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и наушники AirPods 5-го поколения. Смартфоны получили 2-нанометровый процессор A20 Pro – 6-ядерный CPU и 7-ядерный GPU. Графика ускорилась на 40%.

В часах Apple Watch Series 12 установлены новые микрофоны, которые лучше распознают голосовые команды. Устройство также получило увеличенную площадь поверхности электрода для лучшего контакта с кожей при считывании ЭКГ.

В свою очередь, наушники AirPods 5 оснастили обновленным шумоподавлением, который стал на 50% агрессивнее и доступен даже в бюджетной версии гаджета. Производитель также улучшил звуковой профиль и добавил адаптивный эквалайзер.

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