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09 сентября, 23:58

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Сочи увеличилось до восьми человек

Фото: depositphotos/sudok1

Количество пострадавших в результате атаки украинских безэкипажных катеров на набережную Сочи увеличилось до 8 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пять раненых были госпитализированы в больницу, еще троим оказали всю необходимую медпомощь на месте.

"Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в оперштабе.

Ранее было известно только об одном пострадавшем в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на Сочи. Кроме того, на городской набережной было зафиксировано возгорание.

Между тем в Геленджике пожар вспыхнул на поврежденной при атаке украинского БПЛА электроподстанции. В настоящее время на территории объекта ведутся работы по тушению огня.

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