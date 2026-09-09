Певицу Настю Каменских внесли в базу "Миротворца"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских попала в базу данных экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Авторы сайта обвинили певицу в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине", и назвали ее "провокатором".

Поводом для внесения в базу стало выступление Каменских в конце августа, когда она раскритиковала преследование русского языка на Украине, заявив, что дискриминация по языковому признаку для нее равносильна дискриминации по цвету кожи.

Каменских также рассказала, что у нее пропал голос после того, как она перешла на украинский язык. По словам певицы, у нее вылезла киста, и она потеряла голос.

Артистка отметила, что ее психолог связал проблему со сменой языка и порекомендовал снова перейти на русский язык. Артистка согласилась с мнением специалиста и объяснила ухудшение здоровья психосоматикой.