Apple представила часы Apple Watch Series 12 и наушники AirPods 5-го поколения

Фото: apple.com

Компания Apple представила умные часы Watch Series 12 и Ultra 4 с новым сенсором для отслеживания физических показателей, а также наушники AirPods 5-го поколения. Трансляция презентации новых продуктов ведется на официальном сайте Apple Events и YouTube-канале корпорации.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Компания увеличила площадь поверхности электрода для более плотного контакта с кожей при снятии электрокардиограммы. Фотодиоды в новом сенсоре расположили кольцом – это улучшило оптический контроль и позволило эффективнее улавливать свет.

Крупные энергоэффективные зеленые светодиоды обеспечивают точное измерение пульса в течение всего дня, в том числе во время движения.

Благодаря новому сенсору частота сердечных сокращений теперь отслеживается каждые 5 секунд – в 60 раз чаще, чем раньше. Вариабельность сердечного ритма регистрируется каждые 5 минут, что в 24 раза превышает прежние показатели.

Компания также обновила приложение для измерения пульса – теперь оно отображает больше полезных данных. Кроме того, в приложении "Здоровье" появился искусственный интеллект Apple Intelligence, который формирует персонализированные рекомендации по улучшению самочувствия на основе показателей пользователя.

В часах установлены новые микрофоны, которые лучше распознают голосовые команды. Устройство способно определять сигналы тревоги, дверные звонки, плач ребенка и многое другое.

Отдельной функцией стала Siri Recap. Она использует микрофоны для отслеживания разговоров в течение дня и выделяет наиболее интересные детали. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, когда включать эту опцию.

Голосовые записи не будут храниться на устройстве, а полноценная расшифровка бесед не предусмотрена – краткое содержание разговоров будет генерировать Apple Intelligence.

AirPods 5

Главное изменение здесь – шумодав. Он стал на 50% агрессивнее и теперь доступен даже в самой бюджетной версии. Также производитель улучшил звуковой профиль и добавил адаптивный эквалайзер.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP57. Время работы со включенным шумоподавлением – до пяти часов.

Также улучшенная версия отличается чувствительными ножками и кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Базовая модель заряжается через провод.

Кроме того, цены на новинку снизились. Версия с шумоподавлением стоит на 50 долларов дешевле – 130 долларов (около 11 тысяч рублей), а версия с беспроводной зарядкой – 150 долларов (12 700 рублей).

Одновременно с этим Apple презентовала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройство получило четыре возможных цвета: бургунди, светло-голубой, классический черный и серебристый. В смартфоне установлен 2-нанометровый процессор A20 Pro – 6-ядерный CPU и 7-ядерный GPU.

Также ожидается презентация складного смартфона Apple iPhone Ultra. По предварительной информации, размер внутреннего дисплея составит 7,76–7,8 дюйма с минимальной глубиной сгиба. Процессор при этом будет таким же, как у iPhone 18.