Женщина и ребенок пострадали при атаке ВСУ на село в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина и ее 4-летний сын пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ольховка в Курской области. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем канале в мессенджере MAХ.

По словам главы области, у женщины множественные осколочные ранения рук и лица, а у ребенка – ранения голени, колена, живота и лица. В настоящее время их готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.

Ранее семь местных жителей получили травмы после ударов ВСУ по территории Белгородской области. Информация о состоянии раненых не поступала.

Кроме того, украинские военные атаковали Новороссийск. Погибли четыре человека, еще 29 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте, власти города объявили траур по погибшим.