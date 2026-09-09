СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Краснодарский край

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на гражданские объекты и жилой сектор Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, вооруженные формирования Украины нанесли удары БПЛА по территории региона. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к атаке.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, православный храм и детский сад. СК организовал комплекс следственных мероприятий для сбора доказательств.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате налета погибли четыре человека, включая ребенка. Еще 29 жителей пострадали. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. В Анапе разрушения зафиксировали в трех частных домах и одном детском саду, там обошлось без жертв.