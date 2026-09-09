Минкультуры РФ не получило заявок на прокат новых частей "Дюны" и "Мстителей"

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Минкультуры России не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений для фильмов "Дюна. Часть третья" и "Мстители. Судный день", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мировые премьеры третьей части "Дюны" и нового фильма франшизы "Мстители" запланированы на 18 декабря 2026 года.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков предполагал, что практика предсеансового обслуживания в российских кинотеатрах может завершиться в течение ближайших двух-трех месяцев.

Это может сорвать показ фильмов "Дюна. Часть третья" и "Мстители. Судный день". По мнению эксперта, даже при успешном исходе переговоров с Голливудом картины могут выйти в РФ не ранее 1 апреля 2027 года.

При этом эксперты указывали на ряд рисков в отказе от предсеансового обслуживания. Один из них – усиление сезонности. Семейные фильмы в праздники дают до 77% кассовых сборов, но кинотеатрам нужен постоянный поток на все 52 недели в году. То есть нужно 20–25 сильных премьер в год, на которые зрители станут приходить регулярно.

