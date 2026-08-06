Актер Бурляев осудил теневой прокат в российских кинотеатрах

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Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев выступил против теневого проката западных лент, который практикуют российские кинотеатры, передает ТАСС.

По его словам, вместо так называемого предсеансового обслуживания необходимо активнее продвигать отечественное кино. Он назвал сложившуюся практику "рекламой чужебесия" и призвал от нее отказаться.

"Это, конечно, плохо. С этим надо завязывать, с этой рекламой чужебесия. Рыночники хотят прибыли и вот этим занимаются. Свое нужно пропагандировать", – подчеркнул Бурляев.

Ранее лидером кинопроката в России и странах СНГ стал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Картина собрала 147 миллионов рублей за период с 30 июля по 2 августа.

Второе место в рейтинге заняла комедия "На деревню дедушке – 2" с результатом 46,1 миллиона рублей. Третью строчку занял байопик "Майкл", собравший 39,6 миллиона рублей за уик–энд.

