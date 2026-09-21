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21 сентября, 10:36

Транспорт

Свыше 2,5 тыс внеплановых проверок систем вентиляции провели в метро Москвы за лето

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метрополитене за лето выполнили свыше 2,5 тысячи внеплановых проверок систем вентиляции, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, в вагонах размещено более 13 тысяч стикеров с QR-кодами для обратной связи о температуре. Стикеры наклеены у первой и последней дверей каждого вагона. Они разработаны для всех типов составов: с естественной или принудительной вентиляцией, а также с кондиционером.

"В составах на шести линиях пассажиры могут узнать текущую температуру с помощью улучшенной наддверной навигации. Такая возможность уже есть на Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, Большой кольцевой, Троицкой и Рублево-Архангельской линиях", – отметил заммэра.

Чтобы оставить обращение, достаточно отсканировать QR-код. В открывшейся форме номер вагона будет указан автоматически. Пассажиру нужно выбрать линию, отметить дату и время поездки, а также написать комментарий.

В течение минуты заявка поступит в депо, которое обслуживает поезд. После завершения работы состава специалисты проверят базовые настройки оборудования. В следующий рейс поезд отправится только с исправными климатическими системами.

Ранее стало известно, что Люблинско-Дмитровскую линию московского метро планируется вывести за пределы МКАД в Ленинский городской округ Подмосковья. Новый участок будет иметь протяженность 6 километров. От действующей конечной станции "Зябликово" поезда пройдут до поселка городского типа Мисайлово. Проект предусматривает станции "Развилка" и "Володарское шоссе".

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