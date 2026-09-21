Более 100 лифтов заменят в жилых домах в центре Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В 2026 году в центре Москвы в домах с более чем 10 подъездами установят 36 новых лифтов, а в высотных жилых зданиях – 66 подъемников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Грузоподъемность новых лифтов составляет 400 и 630 килограммов, а скорость движения – метр в секунду. Замена оборудования проводится по столичному стандарту – по истечении 25 лет использования.

Работы уже начались в многоподъездных домах. Например, в 16-этажном здании на Олимпийском проспекте, доме 22, построенном в 1976 году по типовому проекту, заменят 14 подъемников производства Карачаровского механического завода. В доме 10 подъездов, в каждом из которых по одному пассажирскому и грузовому лифту.

Еще одно здание – дом 13/3, строение 1, на Садовой-Черногрязской улице. Это 7–10-этажный дом в стиле советской неоклассики, построенный в 1929–1930 годах по проекту архитектора В. Д. Кокорина. В 12 подъездах установлено по одному пассажирскому лифту. Из них пять уже заменили, осталось еще семь. Это будут также подъемники Карачаровского механического завода.

На проспекте Мира, доме 79, лифты меняют в 9-этажном здании 1938 года постройки с колоннами и порталами на фасаде. В 12 подъездах – по одному пассажирскому лифту. В рамках программы капитального ремонта в этом году заменят три подъемника, еще восемь – в 2027-м. Оборудование производит Щербинский лифтостроительный завод.

Менять оборудование начали и в высотных жилых домах. В 16-этажном здании на улице Рогожский Вал, доме 8, построенном в 1971 году, планируют заменить все шесть подъемников – по два в каждом подъезде. Здесь появятся лифты Карачаровского механического завода.

В доме 17/28 на Бакунинской улице, возведенном в 2000 году по индивидуальному проекту, в четырех подъездах находятся пассажирский и грузовой лифты, всего – восемь подъемников, их также заменят. Оборудование поставляет Щербинский лифтостроительный завод.

Также заменят подъемники в доме 28/2 на Старой Басманной улице. Это 16-этажное здание типовой серии с единственным подъездом, где расположены грузовой и пассажирский лифты, оба заменят. Там будут установлены лифты Щербинского лифтостроительного завода.

Ранее стало известно, что четыре подъемника для маломобильных жильцов установят в многоквартирных домах в ТиНАО в этом году. Два уже появились в Филимонковском районе, остальные появятся в Коммунарке и Десеновском. Также там сделают пандусы и поручни, двери будут открываться дистанционно.

