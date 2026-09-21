Звезду "Зимородка" Афру Сарачоглу задержали по делу о наркотиках

Фото: кадр из сериала "Зимородок"; режиссеры – Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт; производство – OGM Pictures

Актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в турецком сериале "Зимородок", задержали в аэропорту, сообщает CNN Türk.

В сентябре прокуратура Стамбула запустила два отдельных расследования, касающихся подозрений в употреблении и предоставлении наркотических и стимулирующих веществ.

В рамках первого дела 18 сентября были выданы ордеры на задержание 18 человек. Второе расследование ведет прокуратура Бакыркея, там было решено задержать еще шесть человек.

По данным журналистов, Сарачоглу оказалась в числе фигурантов расследования. Кроме наркотиков, дело касается посредничества в проституции, шантажа и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось о задержании актера Араса Булута Ийнемли, сыгравшего в сериалах "Великолепный век" и "Чукур". Его включили в число обвиняемых в употреблении наркотиков и психотропных веществ, а также в содействии их употреблению и предоставлении места для этого. Однако задержание само по себе не означает признания вины, поскольку все обстоятельства устанавливаются в ходе следствия.

