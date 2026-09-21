PLOS: молоко дельфина и человека содержит аналогичные генные переключатели

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Итальянские ученые выявили молекулярные и генетические сходства молока дельфина, человека, а также других наземных млекопитающих. По словам исследователей, в нем присутствуют одни те же семейства микроРНК, регулирующие работу генов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Во время эксперимента ученые изучили объединенный образец молока двух самок дельфинов-афалин из морского парка Зумарине в Италии. В процессе было обнаружено 119 типов микроРНК, на четыре семейства из которых пришлось более 70% всех обнаруженных фрагментов — mir-148, let-7, mir-8 и mir-21.

МикроРНК – короткие последовательности РНК длиной около 22 нуклеотидов. Они помогают клеткам управлять активностью генов и препятствуют образованию определенных белков.

Отмечается, что аналогичные показатели дали и исследования молока наземных млекопитающих. Например, mir-148 ранее находили в молоке человека, коров, коз, ослов и буйволов. Специалисты связывают наличие типа с процессами, важными для развития новорожденных, среди которых – созревание иммунной системы, обмен жиров и развитие кишечника. Как именно обнаруженные молекулы влияют на организм детенышей дельфинов, ученые не выясняли. В настоящее время исследование основано только на двух животных и требует дальнейшего развития.

Помимо этого, группа ученых сравнила наборы микроРНК в геномах 52 видов китообразных и человека и убедилась, что геномы морских млекопитающих содержат многие из тех же семейств микроРНК, что и человеческий геном, общее их число у китообразных при этом меньше.

Любопытным наблюдением стало отсутствие у китообразных некоторых семейств микроРНК, связанных с развитием опухолей у других видов. Прямой связи с возникновением рака и механизмами защиты от него пока не найдено, однако наблюдение может представлять интерес для дальнейшего изучения.

Ранее стало известно, что ученые впервые более чем за 100 лет обнаружили неизвестный вид семейства кошачьих в боливийском горном регионе Юнгас. Впоследствии животное назвали тилькайо. Оно относится к группе "тигровых кошек", проживающих в Центральной и Южной Америке. Отмечается, что таких животных называют "криптическими видами", поскольку их трудно различить между собой.