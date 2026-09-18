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18 сентября, 13:55

Наука

Новый вид диких кошек открыт впервые за более чем 100 лет

Фото: 123RF.com/pixora

Ученые обнаружили неизвестный вид семейства кошачьих в боливийском горном регионе Юнгас. Открытие сделано впервые за более чем 100 лет, сообщила газета The Daily Telegraph.

Животное назвали тилькайо. Оно относится к группе "тигровых кошек", которые проживают в Центральной и Южной Америке. Таких животных называют "криптическими видами", поскольку их трудно различить между собой.

"Мы никак не ожидали, что эта боливийская тигровая кошка окажется отдельным видом, и никто прежде не выдвигал предположений о том, что это самостоятельное животное", – отметил профессор Антверпенского университета Йонас Лескроарт.

Автор исследования Паола Ногалес-Аскаррунс подчеркнула, что кота заметили из-за несоответствия его характеристик описанию других бразильских кошек. Генетический анализ показал, что тилькайо принадлежит к отдельному виду. Длина туловища этих кошек составляет около 46 сантиметров, а вес – примерно 1,4 килограмма.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый вид морских улиток, который обитает исключительно на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Он получил название Frigidoalvania krylova в честь Елены Крыловой – ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам.

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