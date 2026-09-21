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21 сентября, 17:52

Общество

Соцфонд напомнил об одновременной индексации страховых пенсий

Фото: depositphotos/Koldunov

Страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России в мессенджере MAX.

При назначении страховой пенсии сумма рассчитывается сразу исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. В будущем россиянин будет одновременно работать и получать страховую пенсию со всеми ежегодными плановыми индексациями.

В фонде также напомнили, что с 1 августа размер пенсии будет автоматически перерассчитан и к нему добавят дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за предыдущий год работы. При этом максимальное увеличение составит три коэффициента.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил удваивать фиксированную доплату к страховой пенсии с 70 лет. Сейчас удвоение происходит при достижении пенсионером 80 лет. По словам депутата, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих возникают значительно раньше.

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