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24 сентября, 08:20

Политика

КГБ Белоруссии заявил о пресечении подготовки диверсии в России

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

По информации от КГБ, подготовка велась под руководством, исходящим с территории Украины. Белоруссия рассматривалась как промежуточный пункт для пересылки участникам группы техники, дронов и коммуникационных устройств.

Материалы, которые были получены, уже переданы российской стороне. Удалось предотвратить реализацию замысла на этапе подготовки, несколько человек арестованы. Совместно с российскими спецслужбами проводятся мероприятия для выявления других потенциальных участников.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали россиянина, которого ФСБ заподозрила в подготовке диверсии на газопроводе в Майском районе. Задержание произошло, когда мужчина пытался забрать из схрона самодельное взрывное устройство. Оно предназначалось для подрыва газопровода.

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