ФСБ задержала россиянина за подготовку подрыва газопровода в КБР

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В Кабардино-Балкарии задержали гражданина России, которого ФСБ заподозрила в подготовке диверсии на газопроводе в Майском районе. Об этом сообщила пресс-служба (ЦОС) ФСБ.

Ведомство заявило, что 39-летний уроженец Черниговской области в 2024 году, находясь на территории Украины, связался с сотрудником украинской спецслужбы через Telegram. В 2025 году, получив от куратора инструкции, он въехал в Россию в рамках гуманитарного обмена для подготовки диверсии на объекте жизнеобеспечения региона.

Задержание произошло, когда мужчина пытался забрать из схрона самодельное взрывное устройство. По версии следствия, оно предназначалось для подрыва газопровода.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также государственной измене. Суд отправил его под стражу. В ФСБ заявили, что задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ранее российские спецслужбы аннулировали гражданство РФ восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые создавали угрозу нацбезопасности страны. При этом среди них есть житель Ставропольского края, который участвовал в мероприятиях, направленных на формирование у иностранцев негативного восприятия русской культуры.