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24 июля, 07:58

Политика

Бастрыкин сравнил украинских националистов с гитлеровцами

Фото: sledcom.ru

Действия украинских националистов и наемников сопоставимы с действиями гитлеровцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

"С моральной стороны и по тому, как действуют украинские националисты и наемники, это сопоставимо с действиями гитлеровцев", – сказал он.

Председатель СКР также обратил внимание на обилие подтвержденных фактов их жестокости, подчеркнув, что они служат доказательством очевидности этого сходства.

Ранее Бастрыкин раскрыл статистику нападений со стороны Украины с 2022 года. Атаки с этого периода коснулись 54 российских регионов.

Общее число жертв составило 1 472 мирных жителя, включая 45 детей. При этом пострадавшими оказались более 6,7 тысячи человек, среди которых 405 несовершеннолетних.

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