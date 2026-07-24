В ГД предложили выплачивать 2 млн рублей врачам при переезде в зоны КТО

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В Госдуме призвали установить повышенные компенсации медработникам, переезжающим в регионы с режимом контртеррористической операции (КТО) в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Николай Иванов. В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину они предложили включить в перечень территорий, при переезде на которые медработники получают повышенные выплаты, Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Сейчас максимальные суммы – 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер – предусмотрены только для переезда в села, поселки и города с населением до 50 тысяч человек в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По мнению авторов обращения, эта мера позволит оказать дополнительную материальную поддержку медикам, которые, несмотря на потенциальный риск, направляются в регионы, остро нуждающиеся в кадрах. Парламентарии также предложили закрепить возможность расширения перечня в случае введения режима КТО в других субъектах РФ.

Как пояснил Куринный, выплаты в рамках программ дают специалистам возможность обустроиться на новом месте.

"Мы в КПРФ считаем необходимым расширить <...> действие программы, чтобы медики, которые едут <...> оказывать помощь, тоже могли получить максимальные компенсации – 2 миллиона для врача и 1 миллион для иных специалистов", – подчеркнул депутат.

Федеральные программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор" действуют в России с 2012 года. Они направлены на привлечение медицинских работников в сельские населенные пункты, малые города, труднодоступные и удаленные районы, а также на отдельные территории, испытывающие острый дефицит кадров. Единовременные компенсационные выплаты позволяют врачам и среднему медперсоналу покрыть расходы на переезд и обустройство на новом месте.

Ранее депутаты "Справедливой России" подготовили законопроект о едином федеральном стандарте оплаты труда медработников. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце мая.

Парламентарии предложили установить правило, согласно которому заработная плата медработника за полностью отработанную месячную норму и выполненные трудовые обязанности не сможет быть ниже 150% средней зарплаты в конкретном субъекте РФ. Речь идет о формировании нижней федеральной планки, обязательной для соблюдения по всей стране, и эта мера не отменяет выплату дополнительных надбавок.