Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 12:50

Туризм

Разрешение на открытие сезона получили 97 пляжей Анапы

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Разрешительные документы от Роспотребнадзора на открытие сезона получили 97 пляжей в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В настоящее время еще 7 местных зон отдыха находятся на стадии экспертизы, добавили в кабмине.

В конце 2024 года Черное море подверглось загрязнению мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел из-за несоблюдения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания.

Спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок, после чего в регионе начался купальный сезон, который продлится до 30 сентября.

Популярность отдыха в Анапе выросла вдвое

Читайте также


туризмрегионы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика