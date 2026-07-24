24 июля, 12:50Туризм
Разрешение на открытие сезона получили 97 пляжей Анапы
Фото: ТАСС/Роман Соколов
Разрешительные документы от Роспотребнадзора на открытие сезона получили 97 пляжей в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
В настоящее время еще 7 местных зон отдыха находятся на стадии экспертизы, добавили в кабмине.
В конце 2024 года Черное море подверглось загрязнению мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел из-за несоблюдения сезонных ограничений на судоходство.
В апреле 2025-го Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания.
Спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок, после чего в регионе начался купальный сезон, который продлится до 30 сентября.
Популярность отдыха в Анапе выросла вдвое