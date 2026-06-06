В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы безопасны для отдыха

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Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону, рассказала РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ.

Она указала на то, что пляжи получили санитарно-эпидемиологические заключения после того, как выполнили все необходимые мероприятия для возобновления работы – очистки, засыпки чистым песком, рекультивации.

"Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно", – подчеркнула Попова.

Сложные и объемные работы по очистке были проведены на 151 объекте в Анапе. Они проводились не только учеными Роспотребнадзора, но и академиками РАН. Руководитель ведомства объяснила, что благодаря этому получилось дать полноценную характеристику меняющейся ситуации, а также не допустить никакого риска для здоровья.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания, однако в настоящий момент более 5 километров пляжной территории в Анапе засыпали завезенным чистым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон, он продлится до 30 сентября.

