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24 июля, 13:13

Политика

Совфед одобрил закон о продлении "гаражной амнистии" на 5 лет

Фото: 123RF.com/bilanol

Совет Федерации одобрил закон о продлении упрощенного порядка регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними до 1 сентября 2031 года. Документ инициировали первый вице-спикер СФ Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закон, устанавливающий "гаражную амнистию", вступил в силу еще в 2021 году. Как пояснил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, текст документа дополнили с учетом изменений, накопившихся в земельном законодательстве.

"Для владельца это означает простую вещь – у него появляется еще 5 лет на то, чтобы спокойно собрать документы и закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре", – отметил депутат.

По его словам, за время действия амнистии граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

Соавтор документа Крашенинников напомнил, что упрощенный порядок действует при совпадении трех условий: гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также не признанным самовольной постройкой.

Между тем ранее россиян предупредили, что даже оборудованный кроватью и столом гараж нельзя использовать как жилое помещение, так как он не соответствует строительным и санитарным нормам. При этом легально превратить гараж в квартиру практически невозможно – самостоятельная врезка в городские сети запрещена и грозит штрафом до 15 тысяч рублей с обязательным демонтажем.

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