12 мая, 05:25

Кабмин РФ поддержал продление "гаражной амнистии" на 5 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России выступило за продление "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В документе отмечается, что законопроект поддержан с одним замечанием. В правительстве подчеркнули, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность.

Как следует из отзыва, ссылающегося на статистику Росреестра, с момента запуска механизма 1 сентября 2021 года граждане зарегистрировали права на 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков.

Власти признали эти результаты положительными, указав, что инструмент оказался очень востребован у населения и позволил наконец узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями.

Сенатор Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года в феврале. Мера устанавливает упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

