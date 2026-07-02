Агент Киева передал фото военных объектов в Туле через посольство Украины в Грузии

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Один из фигурантов дела о подготовке теракта в воинской части в Туле передал снимки военных объектов своему украинскому куратору через посольство страны в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Мужчина объяснил, что другой фигурант снимал военные объекты, а затем передал ему флешку с данными, попросив отвезти ее в украинское посольство в Грузии.

"Что я и сделал", – сказал фигурант.

По данным российской спецслужбы, трое россиян были завербованы военной разведкой Украины и поддерживали связь с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По заданию Киева они планировали совершить теракт в Тульской области, но были задержаны в феврале 2025 года, когда попытались извлечь взрывчатое вещество из тайника в Орловской области. В итоге суд назначил злоумышленникам различные сроки лишения свободы от 17 до 22 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали задержали 17-летнего подростка, который был создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети.

Он оказался причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах России, а также к поджогам машин и христианской церкви в США и странах Европы в 2025–2026 годах. На момент задержания подросток был администратором сетевых ресурсов с аудиторией более 200 тысяч человек.

