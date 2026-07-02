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02 июля, 18:21

Происшествия

Трое жителей Курской области арестованы после попытки сжечь человека в лесу

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области"

В Курске арестовали мужчин, которые попытались сжечь в лесу молодого человека 2005 года рождения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в ночь на 30 июня три фигуранта привязали жертву к дереву в лесном массиве на Заводской улице, облили бензином и подожгли. Что заставило их пойти на это, не уточняется, однако, как утверждают правоохранители, они действовали по предварительному сговору.

По невероятному стечению обстоятельств потерпевший выжил: молодому человеку вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Злоумышленников обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью. Двоих фигурантов арестовали, третьему назначили домашний арест.

Ранее в Санкт-Петербурге к 8 годам колонии приговорили женщину, которая решила нанять киллера, чтобы избавиться от соседки по коммунальной квартире. Перед этим она 13 лет пыталась заставить ее съехать, используя угрозы и насилие. За убийство она хотела заплатить 70 тысяч рублей, но нанятый "киллер" обратился в полицию.

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