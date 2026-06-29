Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:57

Происшествия

Женщина в Санкт-Петербурге получила 8 лет колонии за попытку заказать убийство соседки

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Женщина решила избавиться от соседки после конфликта, длившегося 13 лет – она пыталась заставить потерпевшую съехать, используя для этого угрозы и насилие.

В итоге она составила план убийства и предоставила данные о жертве мужчине, с которым не была знакома раньше. Сумма обещанного вознаграждения за преступление составляла 70 тысяч рублей.

Вместо того чтобы "выполнить заказ", мужчина обратился к правоохранителям, и в марте 2025 года Лысенко была задержана.

В результате ее признали виновной по статье "Приготовление к убийству по найму". Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил ее к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, был удовлетворен гражданский иск на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске 49‑летний мужчина, испытывая неприязнь к своей 72‑летней матери, задумал организовать ее убийство. С этой целью он обратился к одному из жителей региона, однако тот отказался участвовать в преступлении и проинформировал о планах злоумышленника саму потерпевшую. Женщина подала заявление в следственные органы, после чего подозреваемый был задержан.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика