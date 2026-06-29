Женщина в Санкт-Петербурге получила 8 лет колонии за попытку заказать убийство соседки

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Женщина решила избавиться от соседки после конфликта, длившегося 13 лет – она пыталась заставить потерпевшую съехать, используя для этого угрозы и насилие.

В итоге она составила план убийства и предоставила данные о жертве мужчине, с которым не была знакома раньше. Сумма обещанного вознаграждения за преступление составляла 70 тысяч рублей.

Вместо того чтобы "выполнить заказ", мужчина обратился к правоохранителям, и в марте 2025 года Лысенко была задержана.

В результате ее признали виновной по статье "Приготовление к убийству по найму". Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил ее к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, был удовлетворен гражданский иск на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске 49‑летний мужчина, испытывая неприязнь к своей 72‑летней матери, задумал организовать ее убийство. С этой целью он обратился к одному из жителей региона, однако тот отказался участвовать в преступлении и проинформировал о планах злоумышленника саму потерпевшую. Женщина подала заявление в следственные органы, после чего подозреваемый был задержан.

