Bild: мертвого горбатого кита нашли в заливе на севере Германии

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В акватории Грайфсвальдского залива на севере Германии обнаружили погибшего горбатого кита. Вероятно, это животное, которое в конце июля заметили в порту города Висмар, сообщает газета Bild.

СМИ писали 28 июля, что в порту Висмара был замечен горбатый кит. Отмечалось, что его кожа находилась в плохом состоянии из-за низкой солености Балтийского моря. Местные власти заверяли, что примут все меры для обеспечения безопасности млекопитающего.

"Вполне вероятно, что речь идет о том самом раненом ките, которого уже несколько недель подряд замечали у побережья Балтийского моря: сначала у Киля, затем все дальше на восток – в гавани Висмара, у Вустрова и наконец в минувшую субботу (8 августа. – Прим. ред.) недалеко от польского курорта Медзыздроже", – говорится в публикации.

Эксперты пока не могут с полной уверенностью утверждать, что это именно та особь, однако указывают на характерные светлые пятна на коже, полностью совпадающие с приметами "висмарского кита". Точную идентификацию биологи смогут провести только после экспертизы.

По данным издания, мертвый кит длиной около 7 метров был найден в судоходном канале. Власти федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания немедленно направили судно, чтобы отбуксировать животное к научной станции немецкого океанографического музея на острове Дэнхольм для проведения вскрытия.

Журналисты не исключают, что погибший кит повторил трагическую судьбу своего сородича по прозвищу Тимми, который весной застрял на немецком мелководье в Балтийском море и позднее был найден мертвым у берегов Дании.

Ранее мертвого кита обнаружили на берегу Балтийского моря в Польше. Животное выбросило на пляж в заповеднике Mewia Lacha. Длина кита составила около 5 метров, однако биологи не смогли определить его вид. Это планировалось узнать после исследования ДНК.