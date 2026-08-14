Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 19:35

В мире
Главная / Новости /

Bild: мертвого горбатого кита нашли в заливе на севере Германии

Мертвого горбатого кита нашли в заливе на севере Германии

Фото: 123RF.com/zienzien

В акватории Грайфсвальдского залива на севере Германии обнаружили погибшего горбатого кита. Вероятно, это животное, которое в конце июля заметили в порту города Висмар, сообщает газета Bild.

СМИ писали 28 июля, что в порту Висмара был замечен горбатый кит. Отмечалось, что его кожа находилась в плохом состоянии из-за низкой солености Балтийского моря. Местные власти заверяли, что примут все меры для обеспечения безопасности млекопитающего.

"Вполне вероятно, что речь идет о том самом раненом ките, которого уже несколько недель подряд замечали у побережья Балтийского моря: сначала у Киля, затем все дальше на восток – в гавани Висмара, у Вустрова и наконец в минувшую субботу (8 августа. – Прим. ред.) недалеко от польского курорта Медзыздроже", – говорится в публикации.

Эксперты пока не могут с полной уверенностью утверждать, что это именно та особь, однако указывают на характерные светлые пятна на коже, полностью совпадающие с приметами "висмарского кита". Точную идентификацию биологи смогут провести только после экспертизы.

По данным издания, мертвый кит длиной около 7 метров был найден в судоходном канале. Власти федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания немедленно направили судно, чтобы отбуксировать животное к научной станции немецкого океанографического музея на острове Дэнхольм для проведения вскрытия.

Журналисты не исключают, что погибший кит повторил трагическую судьбу своего сородича по прозвищу Тимми, который весной застрял на немецком мелководье в Балтийском море и позднее был найден мертвым у берегов Дании.

Ранее мертвого кита обнаружили на берегу Балтийского моря в Польше. Животное выбросило на пляж в заповеднике Mewia Lacha. Длина кита составила около 5 метров, однако биологи не смогли определить его вид. Это планировалось узнать после исследования ДНК.

Читайте также


животныеза рубежом

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика