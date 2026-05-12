RMF FM: мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше

Фото: 123RF.com/gudkovandrey

Мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше. Он уже начал разлагаться, сообщила радиостанция RMF FM.

Уточняется, что животное выбросило на пляж в заповеднике Mewia Lacha. Длина кита составляет около 5 метров. При этом специалисты пока не определили его вид.

"Предварительно, это может быть представитель усатых китообразных – группы китообразных, питающихся планктоном и мелкой рыбой", – отмечается в сообщении.

Радиостанция указала, что такие киты не живут в Балтийском море и появляются в нем редко. Единственным видом китообразных, которые постоянно обитают здесь, являются морские свиньи.

"Окончательный ответ на вопрос о виде кита должны дать исследования ДНК, образцы которых должны быть взяты в ближайшее время", – уточнило радио.

Мертвый кит оказался на пляже заповедника в нескольких метрах от птичьих гнезд, которые в настоящее время находятся в периоде размножения. Согласно информации радио, соответствующие службы оценят возможность убрать останки животного.

Ранее на пляже Зиким к северу от сектора Газа обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота. Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет.

