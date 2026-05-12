Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:14

В мире
Главная / Новости /

RMF FM: мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше

Мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше

Фото: 123RF.com/gudkovandrey

Мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше. Он уже начал разлагаться, сообщила радиостанция RMF FM.

Уточняется, что животное выбросило на пляж в заповеднике Mewia Lacha. Длина кита составляет около 5 метров. При этом специалисты пока не определили его вид.

"Предварительно, это может быть представитель усатых китообразных – группы китообразных, питающихся планктоном и мелкой рыбой", – отмечается в сообщении.

Радиостанция указала, что такие киты не живут в Балтийском море и появляются в нем редко. Единственным видом китообразных, которые постоянно обитают здесь, являются морские свиньи.

"Окончательный ответ на вопрос о виде кита должны дать исследования ДНК, образцы которых должны быть взяты в ближайшее время", – уточнило радио.

Мертвый кит оказался на пляже заповедника в нескольких метрах от птичьих гнезд, которые в настоящее время находятся в периоде размножения. Согласно информации радио, соответствующие службы оценят возможность убрать останки животного.

Ранее на пляже Зиким к северу от сектора Газа обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота. Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет.

В Германии успешно завершилась операция по спасению горбатого кита

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика