Новорожденную девочку в ХМАО назвали Россия

Фото: телеграм-канал "Нижневартовский район | Официально"

Девочку, которая родилась в поселке Новоаганске в ХМАО в семье представителей малых коренных народов Севера, назвали Россия, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района Югры.

Россия стала третьим ребенком в семье Вениамина и Марии Айваседа. При этом имя выбрал прадедушка, который является главой рода – у этого малого коренного народа Севера решение старших имеет решающее значение при выборе имени для ребенка. Братьев девочки зовут Кирилл и Глеб.

В администрации отметили, что прадедушка сразу заявил, что если у него родится внучка, то ее должны назвать именно Россией.

"Молодые родители с глубоким уважением отнеслись к слову старшего поколения и исполнили волю мудрого предка", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее девочка по имени Россия родилась в семье Юлии и Евгения Евдокимовых из Башкирии. По словам родителей, имя было выбрано из-за того, что оно звучит красиво и гордо. Дома Россию хотят ласково называть Росей или Росинкой.

