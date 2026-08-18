18 августа, 04:40Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще четыре БПЛА, летевших к столице
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака на столичный регион началась вечером 17 августа. На данный момент на подлете к Москве уничтожено уже 90 БПЛА.
В связи с атакой дронов московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево функционируют в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются только по согласованию с соответствующими органами.