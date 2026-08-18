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18 августа, 03:57

Общество

Минздрав РФ с 1 сентября введет новую форму медицинской документации

Фото: depositphotos/dml5050

Минздрав РФ с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного (педиатрического) участка. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился ТАСС.

Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты B и C.

Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до одного года и до трех лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних.

Паспорт участка также будет включать разделы, посвященные диспансерному наблюдению и проведению профилактических прививок.

Помимо этого, в документе должна отражаться численность прикрепленного детского населения, получающего медицинскую помощь у участкового врача-педиатра, наличие транспорта для обслуживания детей, а также адреса их проживания.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок оказания медпомощи беременным. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток.

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