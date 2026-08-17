Заслуженный тренер РФ Тарханов попал в базу украинского сайта "Миротворец"

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Заслуженный тренер РФ, главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей-2" Александр Тарханов попал в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Информация о Тарханове была внесена в базу сайта 17 августа. "Миротворец" обвиняет тренера в публичной поддержке специальной военной операции (СВО).

Тарханов в разный период возглавлял московские ЦСКА и "Торпедо", самарские "Крылья Советов", грозненский "Терек", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал", который под его руководством дошел до финала Кубка России сезона–2016/17.

Ранее в базу "Миротворца" попал российский поэт и прозаик Дмитрий Кравченко. Данные о нем появились на ресурсе 22 июля.

Авторы сайта обвинили Кравченко в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы. Других подробностей не приводится.