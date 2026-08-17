Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 23:57

Политика

Заслуженный тренер РФ Тарханов попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Заслуженный тренер РФ, главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей-2" Александр Тарханов попал в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Информация о Тарханове была внесена в базу сайта 17 августа. "Миротворец" обвиняет тренера в публичной поддержке специальной военной операции (СВО).

Тарханов в разный период возглавлял московские ЦСКА и "Торпедо", самарские "Крылья Советов", грозненский "Терек", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал", который под его руководством дошел до финала Кубка России сезона–2016/17.

Ранее в базу "Миротворца" попал российский поэт и прозаик Дмитрий Кравченко. Данные о нем появились на ресурсе 22 июля.

Авторы сайта обвинили Кравченко в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы. Других подробностей не приводится.

Читайте также


политикаспорт

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика