Валерий Газзаев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экс-наставник столичного футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных ресурса.

Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Газзаев является одним из наиболее титулованных российских тренеров по количеству завоеванных медалей и кубков. Кроме того, именно под его руководством ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, три раза становился победителем чемпионата России и четыре раза получал кубок страны.

Ранее в базу "Миротворца" внесли бывшего нападающего сборной России по хоккею Дениса Кокарева. Ему вменяется поддержка СВО, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого по тем же причинам в базе данных сайта оказались олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев. В списке появились и представители московского женского ФК "Динамо" – главный тренер Максим Зиновьев, генеральный директор Татьяна Черная и белорусская футболистка Анастасия Шлапакова.

