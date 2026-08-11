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11 августа, 08:54

Происшествия

В Мордовии задержана группа россиян, обеспечивавших работу сим-боксов

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала в Мордовии группу россиян, обеспечивавших скрытую работу сим-боксов в интересах военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, деятельность группы координировали украинские спецслужбы через гражданина России, который непосредственно сотрудничал с вражеской разведкой. Он снабжал участников так называемыми серыми сим-картами и сим-боксами, в том числе работающими в Саранске.

В отношении участников группы возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой. Против россиянина, которого ФСБ называет агентом украинской разведки, завели дело о госизмене в форме оказания иной помощи.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Кравчук, обвиняемого в государственной измене по статье 275 УК РФ. Подробности дела не раскрываются, однако ряд СМИ и телеграм-каналов утверждают, что задержанным может быть ученый-физик. Официального подтверждения этой информации нет.

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