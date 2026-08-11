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11 августа, 09:02

Происшествия

В Подмосковье подросток поджег АЗС по указанию неизвестных

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В городском округе Электросталь в Подмосковье 15-летний юноша поджег заправочную колонку на автозаправке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Возгорание оперативно потушили работники АЗС, после чего обратились в полицию. Выяснилось, что поджог совершил школьник, который скрылся с места происшествия. Позже его задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных и налоговых органов. Они убедили его, что заправка принадлежит террористам, а доходы от нее идут на нужды ВСУ. Угрожая уголовным преследованием, злоумышленники заставили юношу совершить поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее суд вынес приговор 16-летнему жителю Ямала за поджог гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска в сентябре 2024 года. Двое семиклассников проникли на территорию аэропорта и по заданию подожгли вертолет. Ущерб от уничтожения воздушного судна превысил 59 миллионов рублей.

Подросток пытался поджечь АЗС в Мытищах

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