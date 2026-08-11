Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло по адресу улица Малая Переяславская, дом 10. Там горят личные вещи и мебель в одной из квартир.

Огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Они также спасли шесть человек, в том числе троих детей. Сведений о пострадавших нет.

В свою очередь, Дептранс Москвы предупредил, что из-за пожара и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от улицы Малой Переяславской до Большой Переяславской.

Ранее пожар произошел в квартире дома на Криворожской улице в Москве. Прибывшие на место пожарные провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей. Из огня вывели 11 человек, включая ребенка. Один мужчина погиб.

