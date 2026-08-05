Baza: москвичка, устроившая пожар во время визита приставов, получила 80% ожогов тела

Пенсионерка серьезно пострадала при поджоге квартиры на северо-востоке столицы. Женщина сделала это во время визита судебных приставов, так как отказалась выселяться из проданного по "схеме Долиной" жилья. Подробности – в материале Москвы 24.

"Горит все, там люди!"

Фото: телеграм-канал Mash

68-летняя женщина устроила пожар в двухкомнатной квартире в доме на улице Менжинского во время визита судебных приставов. Они приехали туда утром 5 августа вместе с новой собственницей Нино Цитлидзе, которая не могла попасть в купленное жилье уже четыре года.

Девушка стала жертвой так называемой "схемы Долиной": пенсионерка Наталья Иванова сначала заключила сделку в рамках ипотеки на 30 лет, получила, по данным СМИ, 9,5 миллиона рублей (из них примерно 2 миллиона были заемными средствами Цитлидзе), а затем сказала, что попала под влияние мошенников. При этом перед покупкой объект был юридически проверен, плюс продавец предоставила справки о дееспособности. Покупателю Иванова сказала, что избавляется от жилья из-за переезда к родне в Подмосковье, и даже указала точный адрес, сообщила газета "Известия".

В день передачи ключей прежняя владелица просто не пришла на встречу, так как по заданию киевских кураторов отправилась поджигать один из военкоматов. Тогда пожилой москвичке дали два года условно по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), при этом жилплощадь она так и не освободила.

По данным СМИ, Цитлидзе все это время была вынуждена снимать недвижимость, на что ушло за время разбирательств порядка 3 миллионов рублей. В итоге Кассационный суд встал на сторону пострадавшей в конце мая 2026 года.

"Наконец-то я выхожу из зала суда с улыбкой", – заявила тогда Цитлидзе в эфире телеканала НТВ.

Передача ключей затянулась, и 5 августа девушка приехала в квартиру на Менжинского вместе с сотрудниками ФССП. Бывшая владелица жилья разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее.

В итоге из огня вызволили трех человек, в том числе саму пенсионерку, которую доставили в НИИ имени Склифосовского: по данным телеграм-канала BAZA, она подключена к аппарату ИВЛ и впала в кому, получив ожоги 80% тела. Приставы не пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Позднее в Сети появились кадры, как новая хозяйка квартиры смотрит на огонь с улицы не в состоянии сдержать эмоций.



Нино Цитлидзе пострадавшая от "схемы Долиной" С***, как можно, б***, так выезжать?! Горит все, там люди! Боже мой, как можно быть такой тварью?!

Спасатели быстро потушили возгорание, которое успело распространиться, по одним данным, на 7 квадратных метров, по другим – на 15. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что одна из комнат полностью выгорела плюс пострадали соседние, а также другие квартиры, которые заволокло копотью.

"Люди могли пострадать"

Фото: телеграм-канал SHOT

Вместе с покупательницей к дому приехала и ее подруга Эмма. Девушки рассказали, что пенсионерка всячески противилась встрече с приставами 5 августа. Женщина не открывала дверь, кричала: "Я отсюда никуда не выйду", поэтому квартиру пришлось вскрывать специалистам.

"Служба судебных приставов сообщила, что ей необходимо забрать ценные вещи и выселиться из квартиры. На что она сказала: "Хорошо, сейчас", – вспомнила Нино.

Пенсионерка добавила: "Обманули нас всех. Оставьте меня, дайте мне 5 минут, хорошо? Я кое-что заберу и выйду".



Нино Цитлидзе пострадавшая от "схемы Долиной" Через одну – максимум две минуты возник огонь. В коридоре была большая лавина огня. Дом газовый: если бы это случилось на кухне, дом бы полностью сгорел.

Эмма добавила в разговоре с "Московским комсомольцем", что судебный пристав кинулся спасать пенсионерку, тушить на ней пламя. По ее словам, он забрал из ванной полотенце и накинул на нее.

"Фактически она сегодня повторно подвергла опасности жизнь жителей, присутствующих дома. Люди могли пострадать", – добавила Цитлидзе.

Квартира на Менжинского изначально была в потрепанном состоянии, но Цитлидзе никак не могла туда въехать, чтобы хотя бы начать там ремонт. Эмма призналась, что сама пострадала от "схемы Долиной" и за два года судебных тяжб потратила порядка двух миллионов рублей.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что вместе с Нино на Менжинского сегодня приехали и другие жертвы подобного мошенничества, с которыми она успела сдружиться во время судов. По их мнению, пожилая женщина могла заранее спланировать поджог, чтобы не расставаться с жильем.

"Бес попутал"

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Об устроившей пожар пенсионерке известно немного: по данным СМИ, ранее она трудилась школьным учителем. При этом во время судов за квартиру она якобы называла себя "второй Ларисой Долиной", сравнивая с певицей, которая также не хотела покидать скандально известное жилье в Хамовниках.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что Иванова жила на Менжинского с 1963 года: семья переехала в пятиэтажку, когда ей было пять лет. При этом она так и не обзавелась собственной семьей, прожив с родителями до конца их дней. Работы в школе пенсионерка лишилась после поджога военкомата.

Соседи рассказали журналистам, что Иванова отстранилась от социума: проводила время в одиночестве, в диалоги ни с кем не вступала. Разве что ухаживала за клумбой неподалеку от подъезда. При этом ряд СМИ сообщили, что в 2025-м у женщины обнаружили онкологию.

Пожилая москвичка из-за истории с мошенниками потеряла практически все. По данным телеграм-канала Mash, она перевела киевским кураторам деньги не только с продажи собственной квартиры: на те же "безопасные счета" отправились и накопления с кредитами, которые она набрала. В показаниях следователям после поджога военкомата она заявила, что "подверглась психологическому воздействию" и думала, что действует "исключительно в интересах и в защиту государства".

Соседка женщины Дарья рассказала телеканалу НТВ в конце мая 2026 года, что поджигательницу тогда убедили, что в здании будет совершено преступление.





Дарья соседка Натальи Ивановой Ее убедили, что в военкомате планируется убийство. Поэтому она пошла туда кидать "коктейль Молотова". Полицейским говорила: "Ой, бес попутал".

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что 22 июня 2026 года рассматривалась апелляция Ивановой на приговор, однако он был оставлен без изменений. При этом теперь условный срок может превратиться в реальный плюс рассматривается вопрос о возбуждении нового уголовного дела, утверждают юристы.

По словам адвоката Сергея Жорина, пенсионерке может грозить до 5 лет тюрьмы, сообщает News.ru. По его словам, в ее действиях могут усмотреть умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Однако если выяснится, что она действовала против приставов во время исполнения ими служебных обязанностей, вполне реально применение соответствующей статьи ст. 318 УК РФ.

Также эксперт не исключил, что может быть рассмотрена и версия о покушении. Возраст и болезни не исключают уголовной ответственности, но могут быть учтены при вынесении приговора, заключил Жорин.