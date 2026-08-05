Новая владелица 4 года платила ипотеку за сожженную пенсионеркой квартиру в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Девушка, купившая квартиру в Москве, которую позже подожгла бывшая владелица, четыре года выплачивала за нее ипотеку. Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.

По ее словам, перед пожаром в квартиру пришли сотрудники службы судебных приставов. Они вскрыли дверь после того, как хозяйка отказалась ее открывать, и сообщили о необходимости забрать ценные вещи и освободить жилье.

"Она (пенсионерка. – Прим. ред.) сказала: хорошо, сейчас возьму свои вещи. И буквально через одну минуту, две максимум, возник пожар", – рассказала собеседница канала.

Девушка сообщила, что последствия могли быть более серьезными, если бы огонь начался на кухне, где находилось газовое оборудование. Она добавила, что во время происшествия один из судебных приставов получил ожоги, когда пытался зайти в квартиру.

Как сообщили РИА Новости в институт имени Н. В. Склифосовского, пострадавшую пожилую женщину госпитализировали с сильными ожогами. Площадь возгорания в квартире составила 15 квадратных метров.

Разбирательство по поводу продажи квартиры на северо-востоке Москвы длится с 2022 года, когда пенсионерка продала двухкомнатную квартиру на улице Менжинского за 9,5 миллиона рублей. Полученные деньги она перевела мошенникам, но жилье не освободила. Кроме того, по наводке злоумышленников она также подожгла здание военкомата и получила 2 года условно.

Кассационный суд признал новую владелицу добросовестным покупателем и обязал пенсионерку передать квартиру. 5 августа приставы вместе с новой собственницей приехали выселять женщину, та использовала жидкость для розжига и устроила пожар. Одна комната выгорела полностью.