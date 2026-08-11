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11 августа, 17:14

Шоу-бизнес

Критик Соседов призвал отнять у Пугачевой пенсию за выпады в адрес России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уехавшие из России знаменитости, включая певицу Аллу Пугачеву, должны расплачиваться за русофобские высказывания, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с URA.RU он призвал взимать штрафы с их пенсионных счетов.

По словам Соседова, пенсию человек зарабатывает за свою жизнь, поэтому ее нужно выплачивать. Однако если артист уехал и говорит о стране плохо, он должен отвечать рублем. Соседов также вспомнил, что в 1980-е годы Пугачева была осмотрительнее, так как понимала, что может лишиться зарубежных гастролей.

В частности, в советские годы исполнительница якобы не могла жаловаться, что ей мало платят, так как в таком случае ей бы запретили зарубежные гастроли. Но теперь, "сидя на Кипре или в Юрмале", можно говорить что угодно, пожаловался критик.

Напомнил он и о случае, который имел место в 1987 году в гостинице в Ленинграде, когда Пугачева устроила скандал из-за отказа заселить ее в забронированный номер люкс. По словам Соседова, против певицы тогда завели уголовное дело. Хотя тот инцидент был устроен ради пиара, Пугачеву "закрыли" на два месяца, отметил критик.

"А сейчас ей все с рук сходит", – добавил Соседов.

Он также предложил Пугачевой рассказать о неофициальных концертах в советское время, когда использованные билеты проглаживали утюгом и пускали в продажу повторно, а выручку делили между собой. Тогда за эти махинации пострадали ее директора, музыкальный руководитель группы "Ритм" Александр Авилов и другие.

"Вот это было очень интересно послушать", – заключил критик.

Ранее Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Бородин считал, что исполнительница в ходе одного из интервью высказала в его адрес оскорбительные высказывания и допустила негативное отношение к СВО. В связи с этим он потребовал компенсацию морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

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